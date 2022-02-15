+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: -2 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Казахстанских воинов-интернационалистов поздравили ветераны Узбекистана

15 Февраля 2022 19:14
Поделиться:
Казахстанских воинов-интернационалистов поздравили ветераны Узбекистана

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Ташкент был дорогой домой для многих солдат из бывших республик Советского Союза, исполнявших свой интернациональный долг в Афганистане. Об этом в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал один из организаторов мероприятия «Долг, Честь, Память» посвященного Дню вывода советских войск из Афганистана, член ветеранского объединения «Ветеран» Республики Узбекистан Султанбек Хакимов.

Новости по теме
Память воинов-афганцев почтили в Атырау
$131 миллион Гульнары Каримовой вернут в Узбекистан Память погибших в январских событиях почтили в Таразе 15 февраля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

« Сегодня исполняется 33 года с тех пор, как наши войска пересекли границу Афганистана, тем самым подведя черту окончания войны в Афганистане. Все сражения кончаются, а история вечна. Уходит в историю и афганская война. Но в памяти людской ей жить еще долго, потому что ее история написана кровью солдат и слезами матерей», - сказал ветеран.

Он отметил, что слова «Никто не забыт, ничто не забыто» как никто другой усвоили воины-интернационалисты, которые не забывают память павших друзей и поддерживают постоянную связь с боевыми товарищами, проживающими в настоящее время в странах СНГ и дальнем зарубежье.

«У нас нет национальностей, мы исполняли интернациональный долг, который мы выполнили с честью. Ташкент был дорогой домой для многих солдат из бывших республик Советского Союза. Со мной рядом было много ребят из Казахстана: Смагулов Сайлау, Долбагаев Берик, Токбосынов Ермек и многие другие. Ребята я вами горжусь, рад что с вами вместе служил. Братья-шурави, всех искренне поздравляю с этой знаменательной датой, желаю мира, добра, чистого неба. Светлая память всем погибшим ребятам», - поздравил казахстанских воинов-интернационалистов Султанбек Хакимов.

В рамках мероприятия состоялось возложение цветов к памятнику «Ода стойкости». После чего ветеранам был представлен концерт солдатской песни и организованно угощение военно-полевой кухни.


Подписывайтесь на наш канал:

#История Казахстана   #Узбекистан   #Память  
Поделиться:

Автор:

Мадибек Джанибеков

Новости по теме
Память воинов-афганцев почтили в Атырау
$131 миллион Гульнары Каримовой вернут в Узбекистан
Память погибших в январских событиях почтили в Таразе
15 февраля. Календарь Казинформа «Дни рождения»
Популярное
1 Коронавирус: семь регионов РК - в «зеленой» зоне
2 Пропавший водитель бензовоза найден на чабанской зимовке в Атырауской области
3 Акимат Нур-Султана купил здание бывшего ЦУМа
4 В Казахстане намерены создать пояс малых и средних предприятий вокруг ГМК
5 Димаш Даулетов из Алматы восхитил наставников на шоу «Голос Украины»
6 В Казахстане проверят все введенные в эксплуатацию жилые дома
Читайте также
15 февраля. Календарь Казинформа «Дни рождения»
Казахстан и Узбекистан обсудили возобновление железнодорожного сообщения
Коронавирус: семь регионов РК - в «зеленой» зоне
Пропавший водитель бензовоза найден на чабанской зимовке в Атырауской области
Акимат Нур-Султана купил здание бывшего ЦУМа
В Казахстане намерены создать пояс малых и средних предприятий вокруг ГМК
Димаш Даулетов из Алматы восхитил наставников на шоу «Голос Украины»
В Казахстане проверят все введенные в эксплуатацию жилые дома
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив