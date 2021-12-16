Казахстанских военнослужащих наградили в честь 30-летия Независимости

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялось торжественное собрание Министерства обороны, посвященное празднованию 30-летия Независимости Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МО РК.

Тридцать лет Независимости – это путь блестящих побед и достижений, инициатив Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева, признанных всем мировым сообществом. Сильную армию независимого Казахстана, созданную практически с нуля по праву можно считать одним из базовых элементов фундамента новой государственности.

Пристальное внимание Президент страны – Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Касым-Жомарт Токаев уделяет вопросам обороноспособности страны.

Главой государства утверждены Стратегия национальной безопасности Республики Казахстан на 2021–2025 годы, Концепции строительства и развития Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований до 2030 года, Национальный проект «Безопасная страна». Реализуются поручения Президента страны по перезагрузке Военной доктрины и организации подготовки военнослужащих срочной службы по смежным рабочим специальностям, востребованным на рынке труда.

Руководством страны делается все для того, чтобы армия соответствовала самым высоким международным стандартам.

«Мы обязаны сохранить то, что нам оставили в наследство предки, закрепить достижения независимости и двигаться вперед – такова логика развития. Современный геополитический расклад, глобальная цифровизация, применение новых форм и методов ведения войн ставят перед Вооруженными Силами страны новые задачи», – отметил министр обороны генерал-лейтенант Мурат Бектанов.

За годы независимости, претерпев различные изменения, Вооруженные Силы Казахстана стали гарантом защиты страны от внешних угроз, сохранения суверенитета и спокойствия народа. Совершенствуется принятая на заре независимости трехвидовая структура Вооруженных Сил, состоящая из Сухопутных войск, Сил воздушной обороны и Военно-морских сил. Созданные региональные командования «Юг», «Восток», «Запад» и «Астана» обеспечивают развертывание в зонах ответственности самодостаточных группировок войск. В числе первых среди стран СНГ в армии Казахстана сформированы органы военной полиции, что значительно укрепило правопорядок в воинских коллективах, и национальная система подготовки военных кадров практически по всем воинским специальностям.

Растет профессиональное мастерство офицеров, сержантов и солдат. На полевых занятиях и учениях, армейских международных играх и других соревнованиях наших военнослужащих отличает сплоченность, сила духа в купе с умениями и твердыми навыками в управлении современной, сложной боевой техникой и вооружением.

С первых лет независимости Казахстан проявляет инициативный подход к миротворческой деятельности, придерживаясь принципов мира, международной безопасности и стабильности. Большое внимание уделяется оснащению Вооруженных Сил современными образцами вооружения и военной техники, внедрению новых технологий в соответствии с международными стандартами.

Привитие устойчивого патриотизма – это задача не одного поколения. Для этого необходимо вложить много труда, активных жизненных сил всего общества. Сейчас в нашей стране созданы хорошие предпосылки для повышения эффективности военно-патриотической работы именно в гражданской среде. Поменялось сознание людей. Повысился интерес средств массовой информации к жизнедеятельности Вооруженных Сил.

Большую военно-патриотическую работу по воспитанию подрастающего поколения проводят ветераны войны и Вооруженных Сил. На торжественном собрании приняли участие видные военачальники, руководители ветеранских организаций, все те, кто стоял у истоков создания и развития национальных Вооруженных Сил, а также будущие защитники Отечества – воспитанники Детско-юношеского военно-патриотического движения «Жас сарбаз».

Тем, кто своим ратным трудом ежедневно вносит вклад в укрепление обороноспособности страны, министр обороны в ходе торжественного собрания вручил государственные награды и воинские звания досрочно.