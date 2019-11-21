Казахстанских ветеранов войны в Афганистане наградили в Москве

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - В Посольстве Казахстана в России прошло торжественное вручение наград казахстанским ветеранам войны в Афганистане наград «За отвагу» и «За боевые заслуги», полученных из архива Министерства обороны РФ и переданных в посольство отделом государственных наград Администрации Президента РФ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу посольства.

«Любая война в истории человечества – это большая трагедия. Это безвозвратные потери, но вместе с тем надо понимать, что в каждой войне есть место и героизму, и отваге, и подвигу. Сегодня тот день, когда можно по праву сказать, что награда нашла своих героев»,- сказал посол Казахстана в России Имангали Тасмагамбетов, приветствуя участников мероприятия.

Бауыржан Мухаметжаров сегодня получил награду за своего отца Каирболата, который не успел дожить до этого дня.

«Усилиями Посольства Казахстана в России совместно с Союзом ветеранов Афганистана мы получили долгожданные награды. Была проведена очень большая совместная работа. Эта медаль теперь будет реликвией для нашей семьи. Отца я не помню, но он всегда был для меня примером. Я им очень горжусь», - поделился эмоциями Бауыржан.

В награждении принял участие генерал-лейтенант Руслан Аушев, Герой Советского Союза, Первый Президент Ингушетии. Он многие годы проводит большую работу, чтобы правда об Афганской войне не была предана забвению, равно как и имена её участников.

В церемонии также приняли участие депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан Бахытбек Смагул, Председатель Союза ветеранов Афганистана в Казахстане Утегенов Шарипбай, а также ветераны войны в Афганистане. В ходе мероприятия казахстанские ветераны возложили цветы к могиле Неизвестного солдата, посетили музей Победы и встретились с друзьями полка.