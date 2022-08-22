Казахстанских  учителей с 25-летним стажем будут награждать почетным знаком

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане планируют награждать учителей почетным знаком за самоотверженный 25-летний труд и неоценимый вклад в развитие педагогической деятельности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Соответствующий документ о внесении дополнений опубликован на сайте «Открытые НПА».

«Почетный знак «Ұстаздық қызметіне адалдығы үшін» присваивается педагогам дошкольных организаций образования, организаций среднего (начального, основного среднего, общего среднего), технического и профессионального, послесреднего образования, специализированных, специальных организаций образования, организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организаций дополнительного образования, имеющим педагогический стаж 25 лет», - говорится в проекте приказа.

Публичные обсуждения продлятся до 5 сентября 2022 года.