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Казахстанских туристов предупредили о росте краж в Барселоне

Автор:  
Акбота Кузекбай
26 Августа 2019, 17:17
Казахстанских туристов предупредили о росте краж в Барселоне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Барселоне (Испания) участились факты краж в туристических зонах. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Обращаем внимание на участившиеся кражи и ограбления в центре каталонской столицы, которые становятся все более жестокими. Несколько дней назад полиция Каталонии опубликовала заявление о росте преступности в туристических зонах Барселоны. По данным полиции, на улицах Барселоны в этом году было совершено 5 331 ограбление», - сообщил Айбек Смадияров на брифинге в МИД РК.

По данным консульства Казахстана, в Барселоне за первое полугодие этого года количество пострадавших граждан Казахстана возросло в два раза.

«В июле 2019 года было выдано 24 свидетельства на возвращение в Казахстан. Помимо кражи паспортов и невозможности продолжения путешествия без Шенгенской визы многие остаются без личных вещей, денежных средств и других ценностей», - отметил А. Смадияров.

В этой связи во внешнеполитическом ведомстве попросили быть бдительными в отношении своих документов и ценностей в Барселоне.

«При краже настоятельно рекомендуем обратиться в ближайший полицейский участок для составления протокола, подтверждающего факт обращения по поводу кражи паспорта, который может пригодиться при вылете из страны, а также для восстановления украденных документов», - заявил официальный представитель МИД РК.

МИД РК   Туризм   Испания  
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