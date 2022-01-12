Казахстанских туристов будут перевозить пассажирскими поездами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Туристы, которые не могут вернуться в страну через аэропорт Алматы, перенаправляются в аэропорт Нур-Султана. Доставлять их в Алматы будут железнодорожным транспортом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Қазақстан темір жолы».

В связи с этим, АО «НК «ҚТЖ» совместно с акиматом города Нур-Султан организовал трансфер туристов до столичных вокзалов специальными автобусами. Билетные кассы на вокзалах будут работать круглосуточно.

По мере предоставления информации уполномоченным органом о прибытии туристов, будет организована отправка пассажиров из Нур-Султана.

В настоящий момент все пассажирские поезда курсируют по расписанию и по всем направлениям Казахстана. На все поезда имеются в наличии ж/д билеты. Дефицита проездных документов (билетов) на поезда, выезжающих из Нур-Султана, - нет.

Более подробную информацию о билетах можно уточнять на сайте BILET.RAILWAYS.KZ и мобильные приложения «Билеты ҚТЖ» и Кaspi.kz.