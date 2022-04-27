Казахстанских спортсменов проводили на Сурдлимпийские игры

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве культуры и спорта РК состоялись торжественные проводы казахстанской делегации для участия в XXIV-х летних Сурдлимпийских играх, которые состоятся в Бразилии в период с 1 по 15 мая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

В составе казахстанской команды 57 спортсменов, 28 тренеров и спортивных судей по восьми видам спорта: вольная борьба, греко-римская борьба, таеквондо, каратэ, настольный теннис, дзюдо, легкая атлетика и плавание. Всего в играх планируется участие более 4 500 спортсменов из 100 стран, будет разыграно порядка 200 комплектов наград по 20 видам спорта.

«Этой поездке предшествовала большая подготовка – тренировки, соревнования, отборочные старты. Вы уже продемонстрировали несгибаемую силу духа и волю к победе. Сегодня каждый из вас – уже победитель. Желаю успехов на предстоящих соревнованиях. Мы верим, что вы порадуете многочисленных болельщиков и достойно представите нашу страну. Удачи!», - сказал министр культуры и спорта Даурен Абаев.

Состав сборной команды Казахстана выглядит следующим образом: по таеквондо нашу страну представят девять спортсменов, по вольной борьбе – семь, по греко-римской борьбе – восемь, по каратэ –один, настольному теннису – четыре, по дзюдо – 11, по легкой атлетике – 10 и по плаванию семь спортсменов. Честь нести флаг Казахстана удостоился чемпион 23-х летних Сурдлимпийских игр в Самсуне (Турция), призер чемпионата мира и многих международных турниров, таеквондист – Аян Абдраш.

Напомним, что в 23-х летних Сурдлимпийских играх в Самсуне (Турция) команда Казахстана была представлена также в восьми видах спорта (вольная борьба, греко-римская борьба, дзюдо, таеквондо, каратэ, плавание, легкая атлетика, настольный теннис). Национальная сборная Казахстана заняла 25 общекомандное место, завоевав одну золотую, две серебряную и пять бронзовых наград.

Первые Сурдлимпийские игры, известные как Международные тихие игры, состоялись летом 1924 года в Париже. Позже они проводились каждые четыре года с перерывом во время Второй мировой войны. Зимние Сурдлимпийские игры впервые были организованы в Австрии в 1949-м.