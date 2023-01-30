Казахстанских школьников исследуют на предрасположенность к профессиям

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министерство науки и высшего образования РК проведет профессиональную диагностику среди школьников. Об этом сообщила заместитель председателя Комитета высшего и послевузовского образования Министерства науки и высшего образования РК Акерке Абылайхан на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе брифинга представитель Ассоциации «Болашак» сообщил о том, что в Астане стартует профориентационный проект «Болашаққа сеніммен».

«Вообще, сегодня в каждой школе один специалист по профориентации непосредственно занимается этим вопросом. То есть, очень важно содействовать правильному выбору будущей профессии молодежью. Поэтому со стороны нашего министерства реализуется проект «Моя профессия – мое будущее». В рамках этого проекта планируется провести профессиональную диагностику около миллиона школьников. Потому что все родители хотят знать, какие способности у их детей. При диагностике будут учитываться особые способности каждого ребенка», – сказала А. Абылайхан.

Член Ассоциации «Болашак» Мухтар Манкеев сообщил, что профориентационная работа в таких странах, как США, Германия, Швеция, Япония ведется, начиная с середины прошлого столетия. В ассоциации считают, что для Казахстана более близок опыт Японии, где концепция профессиональной ориентации был внедрена в рамках коренного реформирования системы школьного обучения. В Японии среди учеников 7-9 классов ежегодно ведется профориентация по 16 различным специальностям. В итоге, к окончанию школы японские дети знают о своих способностях применительно к 48 профессиям. По каждому направлению они сдают экзамены, чтобы выявить их склонности к той или иной работе, и в какой сфере у них более качественные знания.

Ранее в ходе брифинга представители Ассоциации «Болашак» сообщили о старте профориентационного проекта «Болашаққа сеніммен» в Астане.