Казахстанских рефери будут обслуживать Олимпийские соревнования по борьбе

Отечественные специалисты Ерик Жумабеков и Игорь Лигай получили право обслуживать главные старты планеты в Париже, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

Все отобранные UWW (международная федерация борьбы) судьи примут участие в специальном семинаре, который с 20 по 24 июня пройдёт в Греции. На нем будут обсуждаться моменты, касающиеся улучшения работы судей на главных стартах четырехлетия в столице Франции.

- Отбор на ОИ состоялся в два этапа: на чемпионате Азии-2023 в Астане и чемпионате мира-2023 в Белграде. В Сербии судьи входили в зелёную, жёлтую и красную категорию. Вместе с Игорем мы находились в зелёной. В этом году также отработали на лицензионных турнирах в Бишкеке и в Стамбуле. В итоге UWW были отобраны 50 человек на Олимпиаду. В этот раз впервые на Игры поедут 2 казахстанских рефери по борьбе, - отметил судья UWW Ерик Жумабеков.

Добавим, что Ерик Жумабеков родился 23 февраля 1973 года в нынешней области Абай. Категорию международного судьи получил в 2009 году. До этого 10 лет работал на национальном уровне.

Второй судья – Игорь Лигай. Он родился 7 сентября 1985 года в городе Сарыагаш нынешней Туркестанской области. Лигай уже работал на ОИ - в Токио.

- Олимпиада – главная вершина не только для спортсменов, но и для нас. Все делаем для того, чтобы получить это право. Рады, что от Казахстана поедут сразу 2 рефери. На каждых Играх лучший судья награждается призом «Золотой свисток». Вместе с Ериком Ораловичем постараемся заслужить данную награду, - говорит Игорь Лигай.

Напомним, что на Играх в Лондоне и Рио Казахстан представлял авторитный специалист Бакытжан Жаксыгулов. Он с 2007 года работал на 6 чемпионатах мира среди взрослых, трех ЧМ среди участников до 23 лет, четырёх молодежных чемпионатах мира, двух Азиадах и 14 чемпионатах Азии. В прошлом году Жаксыгулов завершил международную карьеру. Во время ЧМ в Белграде президент UWW Ненад Лалович выразил благодарность Бакытжану Жаксыгулову за вклад вразвитие мировой борьбы.

Добавим, что Казахстан на Игры в Париж завоевал 7 лицензий в борьбе – 4 в греко-римской, 3 – в вольной.