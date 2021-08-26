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Казахстанских призывников будут обучать профилактике коронавируса

26 Августа 2021 13:04
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Казахстанских призывников будут обучать профилактике коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Начальник департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба ВС РК Сакен Жусупов рассказал о мерах профилактики коронавирусной инфекции среди призывников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Увольнение военнослужащих срочной службы будет осуществляться в плановом порядке по истечении 12 месяцев со дня призыва. Уже второй год призывная кампания проводится в условиях пандемии. На призывных и сборных пунктах наработан практический опыт профилактики и предупреждения распространения коронавирусной инфекции», - сказал Сакен Жусупов на брифинге в СЦК.

По его словам, как и в предыдущие кампании, ПЦР-обследование призывников будет осуществляться дважды: на сборных пунктах при призыве и в воинских частях по прибытию молодого пополнения.

«Соблюдение установленных санитарно-эпидемиологических ограничений, обеспечение медицинскими масками и дезинфекционными средствами находятся на постоянном контроле Министра обороны. Вместе с тем, считаю необходимым отметить, что понимание, с которым призывники и их родители относятся к необходимости соблюдения карантинных ограничений, безусловно, способствует недопущению массового распространения коронавируса в армейской среде», - отметил спикер.

«В ходе предстоящего призыва планируется продолжить использование рассылки SMS-сообщений призывникам через сервис службы 1414 Министерства цифрового развития и аэрокосмической промышленности. Исключение личного контакта в процессе оповещения призывников значительно уменьшает риск заражения инфекцией», - заключил С. Жусупов.


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#Здравоохранение   #Армия   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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