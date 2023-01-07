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Казахстанских полицейских проверят на добропорядочность

7 Января 2023, 23:17
Казахстанских полицейских проверят на добропорядочность

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По поручению министра внутренних дел Марата Ахметжанова его заместители провели инструктаж с личным составом патрульной полиции городов Алматы и Астаны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Марат Кожаев и Игорь Лепеха проверили готовность сотрудников, заступающих к несению службы и выполнению поставленных задач в обеспечении охраны общественного порядка и безопасности населения в двух городах страны. Они напомнили о работе в рамках сервисной модели полиции, нацеленной на запросы общества и оказание своевременной помощи гражданам, оказавшимся в сложной ситуации, также о вежливом поведении и соблюдении этических норм. При этом особое внимание обратили на соблюдение законности и дисциплины полицейскими.

МВД в рамках реализации Концепции антикоррупционной политики Республики Казахстан на 2022-2026 годы прорабатывается вопрос внедрения механизма проверки сотрудников полиции на добропорядочность (Іntegrity Сheck). Результаты таких проверок будут учитываться при прохождении службы и проведении аттестации.

Данный пилот планируется апробировать в патрульной полиции, поскольку сотрудники этой службы ежедневно взаимодействуют с населением. Проверку проведут подразделения собственной безопасности, моделируя различные ситуации.

Основная цель – это предупреждение и недопущение правонарушений, а также формирование у сотрудников полиции коррупционной устойчивости.


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