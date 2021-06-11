РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:55, 11 Июнь 2021 | GMT +6

    Казахстанских полицейских переоденут в новую форму

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - К концу года патрульных полицейских и участковых инспекторов переоденут в новую форму в Казахстане. Об этом сообщил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В конце года мы будем одевать патрульных полицейских и участковых инспекторов, которые непосредственно несут службу на улице. Форма уже апробирована, она очень удобная, комфортная именно для несения службы на улицах. Вводится новый элемент - обувь в виде кроссовок, берцев, которая необходима для полицейских, так как это пешие патрули, оперативные сотрудники, которые работают непосредственно с населением» - сказал Ерлан Тургумбаев, отвечая на вопросы журналистов.

    Было отмечено, что в новой форме предусмотрены много отражающих элементов для видимости в ночное время. Министр уточнил, что всех полицейских планируется переодеть в новое обмундирование в течение двух лет.



    Теги:
    МВД РК Главная Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 13:19
    Владельцев информсистем проверят казахстанские службы на утечку персональных данных
    Сегодня, 13:09
    Раскрыто убийство 21-летней казахстанской спортсменки
    Сегодня, 13:07
    Казахстанских педагогов призвали следить за распространением наркотиков в учебных заведениях
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!