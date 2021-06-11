Казахстанских полицейских переоденут в новую форму

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - К концу года патрульных полицейских и участковых инспекторов переоденут в новую форму в Казахстане. Об этом сообщил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В конце года мы будем одевать патрульных полицейских и участковых инспекторов, которые непосредственно несут службу на улице. Форма уже апробирована, она очень удобная, комфортная именно для несения службы на улицах. Вводится новый элемент - обувь в виде кроссовок, берцев, которая необходима для полицейских, так как это пешие патрули, оперативные сотрудники, которые работают непосредственно с населением» - сказал Ерлан Тургумбаев, отвечая на вопросы журналистов.

Было отмечено, что в новой форме предусмотрены много отражающих элементов для видимости в ночное время. Министр уточнил, что всех полицейских планируется переодеть в новое обмундирование в течение двух лет.



