Казахстанских полицейских оснастили спасательными средствами
«Необходимо отметить, что по поручению министра внутренних дел полицейские автопатрули оснащаются наборами спасательных средств. Это связано с тем, что наряды полиции одними из первых пребывают к месту происшествия», - сказал Нурдильда Ораз на брифинге в МВД.
По его словам, в набор входят спасательный круг, жилет и веревка для спасения на воде, противопожарные полотно и капюшоны, аварийно-спасательный инструмент, аптечка с расширенным набором медикаментов.
Напомним, 4 октября столичный полицейский Алмаз Култанов, находясь на службе по проспекту Кабанбай батыра, заметил на мосту через реку Есиль в районе торгового дома «Рамстор» девушку, которая вела себя странно. Быстро раздеваясь на ходу, она намеревалась спрыгнуть с моста и уже успела спрыгнуть в воду. Култанов с 10-метровой высоты прыгнул за ней. Доплыв до места, страж порядка несколько раз нырял, пытаясь найти девушку в холодной воде, и когда обнаружил, схватил ее за одежду и направился в сторону берега. Его подоспевший коллега Асылхан Нурмухамбетов сбросил спасательный круг из набора средств спасения, которыми теперь оборудован каждый патрульный автомобиль и начал тянуть к берегу, а Нурсултан Сариев с берега бросился в воду в помощь командиру и потерпевшей.
Полицейским удалось предотвратить попытку суицида и передать девушку медицинским работникам для оказания ей дальнейшей помощи.