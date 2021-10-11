Казахстанских полицейских оснастили спасательными средствами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанские полицейские автопатрули сейчас оснащены спасательными средствами. Об этом сообщил официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Необходимо отметить, что по поручению министра внутренних дел полицейские автопатрули оснащаются наборами спасательных средств. Это связано с тем, что наряды полиции одними из первых пребывают к месту происшествия», - сказал Нурдильда Ораз на брифинге в МВД.

По его словам, в набор входят спасательный круг, жилет и веревка для спасения на воде, противопожарные полотно и капюшоны, аварийно-спасательный инструмент, аптечка с расширенным набором медикаментов.

Напомним, 4 октября столичный полицейский Алмаз Култанов, находясь на службе по проспекту Кабанбай батыра, заметил на мосту через реку Есиль в районе торгового дома «Рамстор» девушку, которая вела себя странно. Быстро раздеваясь на ходу, она намеревалась спрыгнуть с моста и уже успела спрыгнуть в воду. Култанов с 10-метровой высоты прыгнул за ней. Доплыв до места, страж порядка несколько раз нырял, пытаясь найти девушку в холодной воде, и когда обнаружил, схватил ее за одежду и направился в сторону берега. Его подоспевший коллега Асылхан Нурмухамбетов сбросил спасательный круг из набора средств спасения, которыми теперь оборудован каждый патрульный автомобиль и начал тянуть к берегу, а Нурсултан Сариев с берега бросился в воду в помощь командиру и потерпевшей.

Полицейским удалось предотвратить попытку суицида и передать девушку медицинским работникам для оказания ей дальнейшей помощи.