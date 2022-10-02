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Казахстанских педагогов с Днем учителя поздравил министр просвещения Асхат Аймагамбетов

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
2 Октября 2022, 12:06
Казахстанских педагогов с Днем учителя поздравил министр просвещения Асхат Аймагамбетов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр просвещения Казахстана Асхат Аймагамбетов поздравил всех педагогов страны с профессиональным праздником, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал министра.

«Дорогие коллеги! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Учитель – это не только профессия, но и призвание и просветительская миссия.

Каждый день вы передаете детям знания, помогаете раскрыть их таланты, поддерживаете детей и прививаете правильные ценности.

Сегодня система образования – это огромная отрасль, в которой трудятся около 500 тысяч наших педагогов.

Став Президентом, Касым-Жомарт Кемелевич Токаев сразу же поручил принять все меры для поддержки учительского корпуса.

И в 2019 году был принят закон «О статусе педагога», который создал условия для освобождения педагогов от излишней отчетности, несвойственных функций. Введены новые и увеличены действующие доплаты за квалификационную категорию, степень магистра, за классное руководство, проверку тетрадей и др. Также благодаря решениям Главы государства уже несколько лет ежегодно зарплата педагогов повышается на 25 %.

В этом году мы учредили специальную награду всем педагогам, работающим более 25 лет, потому что такая верность профессии достойна особого отношения и поддержки.

Мы приняли решение освободить от сдачи НКТ педагогов, имеющих педстаж более 30 лет, для получения категорий и ежемесячных доплат.

С сентября подавляющее большинство школ страны перешли на пятидневку. И мы решили учителям этих школ предоставить субботу в качестве дополнительного выходного дня, чтобы вы могли уделять больше внимания себе и близким.

В январе следующего года зарплата всех педагогов школ, колледжей и организаций допобразования будет увеличена еще на 25 %.

Также в следующем году по поручению Президента страны существенно вырастет заработная плата всех педагогов детских садов.

И мы будем продолжать работать в этом направлении и создавать еще более комфортные условия для вас.

Уважаемые коллеги! Вы достойно проявили себя во время пандемии. Многие родители еще раз убедились, насколько ответственной и нелегкой является ваша работа. А дети почувствовали, насколько важен добрый взгляд, теплота и помощь учителя.

Я часто посещаю городские и сельские школы и люблю общаться с коллегами.

И, видя вашу работу, горящие глаза и любовь к выбранному делу, хочу выразить благодарность за ваше трудолюбие, преданность профессии и самоотдачу.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов во всех делах и благополучия! С праздником, уважаемые коллеги! С Днем учителя!» - написал министр.


Образование   Дата   Асхат Аймагамбетов   Минпросвещения РК  
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