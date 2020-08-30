Казахстанских педагогов продолжают привлекать к несвойственным им функциям - Асхат Аймагамбетов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане могут создать Советы по вопросам педагогической этики и защите прав педагогов. Новый специальный коллегиальный орган будет рассматривать, в первую очередь, вопросы правонарушений в отношении учителей, а также вопросы грубых нарушений педагогической этики, передает МИА «Казинформ».

«Президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил министерству продолжить работу по реализации всех норм Закона «О статусе педагога». Одним из важнейших его положений является защита педагога от привлечения к несвойственным функциям и нерегламентированной отчетности. Эти нормы особо актуальны в преддверии нового учебного года. Несмотря на принципиальную позицию министерства в этом вопросе, к сожалению, нарушения все еще встречаются. Буквально неделю назад было возбуждено административное дело по Ленгерской вспомогательной школе-интернату, где педагогов привлекли к работам, которые не входят в их должностные обязанности. Департамент по обеспечению качества в сфере образования выехал на место и провел служебное расследование», - написал в Facebook Асхат Аймагамбетов.

По словам министра, факты подтвердились, и и.о. руководителя школы привлекли к административной ответственности.

Проведено служебное расследование и в Кентау Туркестанской области - там учителей привлекали к ремонту школы. И.о. директора школы имени Молда Муса и сотрудника Кентауского горОО также привлекли к административной ответственности.

«За короткий период в территориальные департаменты по обеспечению качества в сфере образования поступило около сотни обращений. Наложено более 30 административных взысканий, причем не только на должностные лица, но на родителей учеников. Эта работа будет проводиться постоянно», - сообщил глава МОН РК.

Как отметил министр, кроме административных наказаний, будут применяться и другие дисциплинарные меры вплоть до увольнения ответственных лиц.

«Все должностные лица, от руководителей территориальных органов до директоров школ, несут особую ответственность за защиту прав учителей. Говоря о защите прав педагогов, надо помнить и о необходимости добросовестного исполнения всеми без исключения своих обязанностей.

Ведь новый закон несет и новые требования. Каждый, кто занимается педагогической деятельностью, должен быть примером для подрастающего поколения и руководствоваться в своей работе нравственными принципами и ценностями. Культура поведения, тактичность, добросовестность, честность, уважение чести и достоинства личности – это основы педагогической этики. Чтобы отслеживать соблюдение этих принципов, мы рассматриваем возможность создания специального коллегиального органа, который будет рассматривать, в первую очередь, вопросы правонарушений в отношении учителей, а также вопросы грубых нарушений педагогической этики. Это Совет по вопросам педагогической этики и защите прав педагогов», - рассказал А.Аймагамбетов.

По словам министра, такой институт впервые в пилотном режиме введен с августа этого года в городе Нур-Султане.

«В дальнейшем советы по этике могут появиться во всех регионах страны. Планируется, что они будут работать при департаментах по обеспечению качества в сфере образования. Мы все были свидетелями эффективной работы Советов по этике госслужащих при Агентстве по госслужбе, деятельность создаваемых советов будет организована по их примеру. Все это – начало большого пути: каждый педагог должен гордиться своим статусом и положением, работать в комфортных условиях, учить и понимать свою ответственность, ведь в их руках находится благополучие и будущее наших детей», - резюмировал Асхат Аймагамбетов.