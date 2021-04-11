Казахстанских педагогов приглашают принять участие в конкурсе инноваций в образовании

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахский национальный педагогический университет им. Абая в этом году впервые стал партнером Конкурса инноваций в образовании, ежегодно проводимого Институтом Образования ВШЭ (г.Москва). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Как рассказали в университете, партнерство организовано в рамках международного проекта «Отбор и оценка образовательных инноваций и проведение педагогического эксперимента»

«Конкурс инноваций в образовании впервые в 2021 году проводится в Республике Казахстан. Цель - отбор проектов начального уровня, которые разрабатывают образовательные инновации, и поддержка их развития через образовательные программы и интеграцию в партнерскую сеть конкурса», - говорится в распространенном сообщении.

Участие в КИвО-Казахстан могут принять команды в составе 2-6 человек, работающих над образовательным проектом, без ограничений по возрасту и опыту.

Участниками КИвО традиционно становятся все, кто имеет желание менять образование, привносить в него новые идеи, трансформировать существующие подходы. Приглашаются преподаватели, предприниматели, инноваторы с идеями на разных стадиях воплощения: от идеи до действующего проекта, с командой или без.

Участие в КИвО - это возможность рассказать о своем проекте потенциальным партнерам, получить ценные рекомендации экспертов и побороться за право попасть в акселератор КИвО - Летнюю школу (онлайн июнь-июль 2021 г.).

Для участия в конкурсе команды подают заявку, в которой описывают сам проект и команду. Участие бесплатное.

Этапы КИвО-Казахстан в 2021 году:

1 апреля - 15 мая - прием заявок на конкурс. Каждая подавшая заявку команда получит обратную связь от экспертов конкурса - 20 апреля - преакселератор: однодневная онлайн-встреча, на которой участники смогут заявить о своей идее, сформировать команду для реализации проекта и получить обратную связь от экспертов для уточнения своей заявки на КИвО- Казахстан;

25 мая - подведение итогов сбора заявок, объявление полуфиналистов КИвО-Казахстан

31 мая - онлайн-финал КИвО-Казахстан. Команда проекта-победителя получит приглашение в акселератор конкурса - Летнюю онлайн-школу КИвО ( 21 июня - 8 июля 2021). Во время школы благодаря менторам, трекерам и наставникам проект получит возможность выйти на новую стадию развития и бороться за участие в финале КИвО -2021.

Подробнее об условиях участия в КИвО, проектах-победителях можно узнать на сайте организаторов.

Заявку на участие в конкурсе инноваций в образовании можно оставить тут, а также на сайте конкурса.