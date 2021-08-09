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Казахстанских олимпийцев встретили в Алматы

9 Августа 2021 19:57
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Казахстанских олимпийцев встретили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Алматы прибыла оставшаяся часть казахстанских олимпийцев, среди которых призеры Олимпиады в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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Атлетам устроили теплый прием болельщики, родственники, а также друзья.

Среди спортсменов, вернувшихся с Олимпиады, присутствовали бронзовые призеры ОИ-2020 боксеры Сакен Бибосынов и Камшыбек Кункабаев, а также каратисты Софья Берульцева и Дархан Асадилов.


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#Алматы   #Спорт   #Олимпиада  
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