Казахстанских мультипликаторов необходимо обучать за рубежом - Жанибек Оразалы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Предусмотреть обучение за рубежом казахстанских аниматоров предлагает руководитель объединения анимационных киностудий Казахстана Жанибек Оразалы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За рубежом есть специальные курсы, на которых обучают новым технологиям. Я сам хотел пройти такие курсы. Я посетил программу «Болашак», но мне сказали, что, к сожалению, у них нет связей с этим учебным заведением», - сказал Жанибек Оразалы в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ».

Он также отметил, что в мире есть несколько учебных заведений, которые проводят курсы повышения мастерства в этой сфере.

«К примеру, в Китае есть большой учебный центр, который сотрудничает с всемирно-известной американской компанией «Уолт Дисней». Это частное учебное заведение выпускает очень высококвалифицированных специалистов и выдает соответствующий сертификат. Такие учебные заведения также имеются и в Японии, и во Франции. На сегодня по программе «Болашак» не готовят специалистов нашей сферы. У них есть свои требования, список учебных заведений. Сегодня у нас в стране открывается Государственный центр поддержки национального кино, выделяются на это средства, в рамках работы этого центра можно было бы организовать обучение наших специалистов за рубежом, либо пригласить специалистов к нам и организовать здесь курсы», - считает Жанибек Оразалы.



