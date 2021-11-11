Казахстанских медработников обучают неотложной помощи пациентам с КВИ в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане проходит симуляционный курс по обучению казахстанских медработников расширенной неотложной помощи пациентам c коронавирусом в тяжелом и критическом состоянии, организованный при поддержке Странового офиса ВОЗ в Республике Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу Всемирной Организации здравоохранения в сети Facebook.
С приветственным словом в первый день открытия курса выступила вице-министр здравоохранения Ажар Гиният, которая выразила огромную признательность за работу в условиях пандемии врачам, медицинским сестрам, ученым, работникам общественного здравоохранения страны.
«Пандемия COVID-19 продолжается и создает беспрецедентные проблемы для систем здравоохранения на глобальном уровне, тем самым оставаясь на первом месте на повестке дня здравоохранения многих стран до настоящего времени», - сказала Ажар Гиният, отметив, что министерством предпринимаются все меры для сдерживания роста заболеваемости COVID-19.
Одной из таких мер является оказание поддержки в обучении казахстанским медицинским работникам.
Руководитель Странового офиса ВОЗ в Казахстане д-р Кэролайн Кларинваль отметила, что прохождение курса позволит медицинским работникам не просто расширить знания, которыми они уже обладают, но и приобрести новые инструменты и навыки, которые позволят медицинским работникам лучше реагировать на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения, а также делиться полученными знаниями в своем регионе и медорганизации.
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