+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 5 °С
Алматы: 7 °С
USD 428.51 EUR 496.13
RUB 6.06 CNY 67.06
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Казахстанских медработников обучают неотложной помощи пациентам с КВИ в Нур-Султане

11 Ноября 2021 14:25
Поделиться:
Казахстанских медработников обучают неотложной помощи пациентам с КВИ в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане проходит симуляционный курс по обучению казахстанских медработников расширенной неотложной помощи пациентам c коронавирусом в тяжелом и критическом состоянии, организованный при поддержке Странового офиса ВОЗ в Республике Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу Всемирной Организации здравоохранения в сети Facebook.

Новости по теме
Чем важна ревакцинация, что делать человеку во время простуды - ответы врача
Рост заболеваемости COVID-19 отмечают в Атырауской области Кто они, алматинские врачи- ровесники независимости Казахстана? ДТП с тремя погибшими: о состояние выжившей девочки рассказали костанайские врачи

С приветственным словом в первый день открытия курса выступила вице-министр здравоохранения Ажар Гиният, которая выразила огромную признательность за работу в условиях пандемии врачам, медицинским сестрам, ученым, работникам общественного здравоохранения страны.

«Пандемия COVID-19 продолжается и создает беспрецедентные проблемы для систем здравоохранения на глобальном уровне, тем самым оставаясь на первом месте на повестке дня здравоохранения многих стран до настоящего времени», - сказала Ажар Гиният, отметив, что министерством предпринимаются все меры для сдерживания роста заболеваемости COVID-19.

Одной из таких мер является оказание поддержки в обучении казахстанским медицинским работникам.

Руководитель Странового офиса ВОЗ в Казахстане д-р Кэролайн Кларинваль отметила, что прохождение курса позволит медицинским работникам не просто расширить знания, которыми они уже обладают, но и приобрести новые инструменты и навыки, которые позволят медицинским работникам лучше реагировать на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения, а также делиться полученными знаниями в своем регионе и медорганизации.



Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #Минздрав РК   #Коронавирус в РК   #ВОЗ   #Международная деятельность РК   #Врачи  
Поделиться:
Новости по теме
Чем важна ревакцинация, что делать человеку во время простуды - ответы врача
Рост заболеваемости COVID-19 отмечают в Атырауской области
Кто они, алматинские врачи- ровесники независимости Казахстана?
ДТП с тремя погибшими: о состояние выжившей девочки рассказали костанайские врачи
Популярное
1 Руководителя управления образования назначили в СКО
2 «В центральной части не выгодно строить дома» – аким Алматы о сносе ветхого жилья
3 О мошеннических схемах в пенсионной сфере заявила депутат
4 10 лет проведет в тюрьме продавец наркотиков в СКО
5 В Экибастузе мужчина облил бензином себя и бывшую сожительницу
6 «КамАЗ» перевернулся и загорелся на трассе в СКО
Читайте также
Почему водители авто скрываются с места ДТП
Разъехались после ДТП: 46 заявлений поступило на водителей за невыполнения обязательств в столице
Руководителя управления образования назначили в СКО
«В центральной части не выгодно строить дома» – аким Алматы о сносе ветхого жилья
О мошеннических схемах в пенсионной сфере заявила депутат
10 лет проведет в тюрьме продавец наркотиков в СКО
В Экибастузе мужчина облил бензином себя и бывшую сожительницу
«КамАЗ» перевернулся и загорелся на трассе в СКО
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив