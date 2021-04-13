Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Казахстанских госслужащих уволили с занимаемых должностей из-за двойного гражданства

Автор:  
Арайлым Мұрат
13 Апреля 2021, 17:06
Казахстанских госслужащих уволили с занимаемых должностей из-за двойного гражданства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По факту установления двойного гражданства уволены от занимаемых должностей два государственных служащих. Об этом говорится в ответе председателя Агентства по делам государственной службы Анар Жаилгановой на депутатский запрос депутата Сената Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно указанному поручению принят Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросу реализации отдельных положений Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года «Казахстан в новой реальности: время действий», которым внесены соответствующие поправки в Трудовой кодекс и Закон «О государственной службе Республики Казахстан». Так, государственные служащие (руководители квазигосударственного сектора), утратившие либо лишенные гражданства Республики, а также имеющие гражданство иностранного государства подлежат увольнению», - говорится в официальном ответе Анар Жаилгановой.

По словам председателя Агентства, в рамках выработки механизма исполнения этих требований МВД проверяет представленные государственными органами списки государственных служащих на наличие «двойного гражданства».

«В настоящее время, по факту установления двойного гражданства уволены от занимаемых должностей 2 государственных служащих (руководитель Управления спорта и физической культуры города Шымкента О. Почивалов и главный специалист, государственный инспектор Департамента Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции по Акмолинской области» Точидловская И. А). Таким образом, полагаем, что в отношении административных государственных служащих приняты все законодательные меры», - пояснила Анар Жаилганова.


Отставки   Сенат   Другие государственные органы  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане