Казахстанских госслужащих уволили с занимаемых должностей из-за двойного гражданства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По факту установления двойного гражданства уволены от занимаемых должностей два государственных служащих. Об этом говорится в ответе председателя Агентства по делам государственной службы Анар Жаилгановой на депутатский запрос депутата Сената Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно указанному поручению принят Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросу реализации отдельных положений Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года «Казахстан в новой реальности: время действий», которым внесены соответствующие поправки в Трудовой кодекс и Закон «О государственной службе Республики Казахстан». Так, государственные служащие (руководители квазигосударственного сектора), утратившие либо лишенные гражданства Республики, а также имеющие гражданство иностранного государства подлежат увольнению», - говорится в официальном ответе Анар Жаилгановой.

По словам председателя Агентства, в рамках выработки механизма исполнения этих требований МВД проверяет представленные государственными органами списки государственных служащих на наличие «двойного гражданства».

«В настоящее время, по факту установления двойного гражданства уволены от занимаемых должностей 2 государственных служащих (руководитель Управления спорта и физической культуры города Шымкента О. Почивалов и главный специалист, государственный инспектор Департамента Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции по Акмолинской области» Точидловская И. А). Таким образом, полагаем, что в отношении административных государственных служащих приняты все законодательные меры», - пояснила Анар Жаилганова.