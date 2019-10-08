Казахстанских футболистов заподозрили в организации договорных матчей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ряд казахстанских футболистов заподозрен в организации договорных матчей. Предложение президента Казахстанской федерации футбола Адильбека Джаксыбекова оперативно созвать Комитет КФФ по соблюдению честной игры прозвучало на экстренном совещании, состоявшемся в Казахстанском Доме футбола, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу федерации.

На встрече с руководителем отечественного футбола присутствовали генеральный секретарь КФФ Азамат Айтхожин, глава Профессиональной футбольной лиги Казахстана Олжас Абраев, председатель Судейско-экспертной комиссии КФФ Сергей Кенетаев, а также Integrity-officer и директор Юридического департамента КФФ Алибек Нурсеитов.

Прежде всего, на совещании прозвучала информация о полученном из УЕФА официальном сообщении, что ведающая сбором и анализом спортивного контента корпорация Sportradar информировала Европейский союз футбольных ассоциаций о подозрении в несоблюдении принципов спортивной борьбы в матчах казахстанских профессиональных футбольных клубов.

Примечательно, что корпорация Sportradar известна как организация, располагающая аналитическими инструментами расшифровки букмекерской информации на предмет подозрительных колебаний игровых ставок.

Именно в этом свете речь зашла о матчах первенства Казахстана среди команд Первой лиги. Главным фигурантом оказалась входящая в состав футбольного клуба «Актобе» из одноименного города молодежная команда «Актобе-Жас».

В качестве приглашенного лица на совещание прибыл генеральный директор ФК «Актобе» Самат Смаков, который был в официальном порядке поставлен в известность о поступившей из УЕФА информации.

Кроме этого, собравшиеся были информированы о версии, что в качестве посредника в деле замешан один из игроков футбольного клуба Первой лиги «Жетысу-Б» из Талдыкоргана.

Созыв Комитета КФФ по соблюдению честной игры намечен на самое ближайшее время.