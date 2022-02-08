Казахстанских бухгалтеров проверят на отмывание доходов
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанских ухгалтеров проверят на отмывание доходов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
Бухгалтерские организации предоставляют услуги по операциям с деньгами и имуществом, которые подлежат финансовому мониторингу. Отдельные операции их клиентов могут быть связаны с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма.
В этой связи бухгалтерские организаций и профессиональные бухгалтера включены в перечень субъектов финансового мониторинга в соответствии с Законом о противодействии отмыванию доходов и финансирования терроризма и обязаны сообщать обо всех подозрительных и пороговых операциях в Агентство по финансовому мониторингу РК.
Агентство проводит на постоянной основе анализ вовлечения тех или иных субъектов финансового мониторинга в сферу противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Анализ показал, что некоторые бухгалтерские организации и профессиональные бухгалтера вовсе не направляют сообщения о пороговых и подозрительных операциях.
Не направление информации об операциях влечет административную ответственность, также может расцениваться как сокрытие или соучастие в совершении преступления по отмыванию доходов.
Агентство в рамках государственного контроля за соблюдением бухгалтерскими организациями и профессиональными бухгалтерами намерено проверить явных нарушителей с привлечением к ответственности.
В этой связи агентство рекомендует вышеуказанным субъектам сообщать об операциях – для этого необходимо зарегистрироваться в системе WEB-СФМ.
Что нужно для этого?
Перейти на сайт web - sfm . kfm . kz ;
Пройти регистрацию.
По каким операциям нужно отправлять информацию в агентство?
Пороговые операции;
Подозрительные операции.
Подробнее по подозрительным операциям и по другим вопросам, связанных с взаимодействием с агентством можно узнать на сайте afmrk . gov . kz или по номеру +7 700 0000 922 ( куратор по взаимодействию с бухгалтерскими организациями).
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