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Казахстанских болельщиков не допустят на выездные матчи отбора ЧМ-2022
12 Августа 2021 21:04
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НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - ФИФА и УЕФА постановили, что болельщиков не допустят на выездные сентябрьские матчи сборных в квалификации чемпионата мира-2022. Об этом сообщает Tribuna.com, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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Решение связано со всплеском заболеваемости ковидом в Европе. Оно также касается товарищеских матчей сборных.
Запрет пересмотрят перед матчами отбора в октябре и ноябре.
В сентябре сборная Казахстана сыграет на выезде с Финляндией (4-го сентября) и Боснией и Герцеговиной (8-го сентября) в рамках квалификации ЧМ-2022. В сентябре казахстанская команда примет Украину 1-го числа во встрече отбора чемпионата мира.
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