Казахстанских болельщиков не допустят на выездные матчи отбора ЧМ-2022

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - ФИФА и УЕФА постановили, что болельщиков не допустят на выездные сентябрьские матчи сборных в квалификации чемпионата мира-2022. Об этом сообщает Tribuna.com, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Решение связано со всплеском заболеваемости ковидом в Европе. Оно также касается товарищеских матчей сборных.

Запрет пересмотрят перед матчами отбора в октябре и ноябре.

В сентябре сборная Казахстана сыграет на выезде с Финляндией (4-го сентября) и Боснией и Герцеговиной (8-го сентября) в рамках квалификации ЧМ-2022. В сентябре казахстанская команда примет Украину 1-го числа во встрече отбора чемпионата мира.



