+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 13 °С
Алматы: 20 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Казахстанских болельщиков не допустят на выездные матчи отбора ЧМ-2022

12 Августа 2021 21:04
Поделиться:
Казахстанских болельщиков не допустят на выездные матчи отбора ЧМ-2022

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - ФИФА и УЕФА постановили, что болельщиков не допустят на выездные сентябрьские матчи сборных в квалификации чемпионата мира-2022. Об этом сообщает Tribuna.com, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Новости по теме
Спортивные учреждения будут доступными для горожан - Алтай Кульгинов
Карагандинские гонщики стали первыми на чемпионате РК по картингу Даурен Абаев об Олимпиаде-2020: Сейчас стоит задача - провести работу над ошибками Проблемы развития массового и детского спорта обсудили в Правительстве РК

Решение связано со всплеском заболеваемости ковидом в Европе. Оно также касается товарищеских матчей сборных.

Запрет пересмотрят перед матчами отбора в октябре и ноябре.

В сентябре сборная Казахстана сыграет на выезде с Финляндией (4-го сентября) и Боснией и Герцеговиной (8-го сентября) в рамках квалификации ЧМ-2022. В сентябре казахстанская команда примет Украину 1-го числа во встрече отбора чемпионата мира.



Подписывайтесь на наш канал:

#Соотечественники   #Спорт   #Коронавирус в мире  
Поделиться:
Новости по теме
Спортивные учреждения будут доступными для горожан - Алтай Кульгинов
Карагандинские гонщики стали первыми на чемпионате РК по картингу
Даурен Абаев об Олимпиаде-2020: Сейчас стоит задача - провести работу над ошибками
Проблемы развития массового и детского спорта обсудили в Правительстве РК
Популярное
1 Незаконную проверку ИП пресекли сотрудники прокуратуры в Акмолинской области
2 Открытие бургерной в отеле Алматы: организатора и певицу оштрафовали
3 О серьезном ухудшении эпидситуации заявили в Атырау
4 Говорить об ущемлении русского языка в Казахстане несправедливо – Даурен Абаев
5 Снижения заболеваемости на сегодня не предвидится - главный врач Акмолинской области
6 Прививайся и выигрывай: в Сарани разыгрывают ценные подарки среди вакцинированных
Читайте также
Бесплатная секция по мини-футболу для детей открылась в Павлодаре
Эффект Месси: Легенда мирового футбола озолотит «ПСЖ»
Незаконную проверку ИП пресекли сотрудники прокуратуры в Акмолинской области
Открытие бургерной в отеле Алматы: организатора и певицу оштрафовали
О серьезном ухудшении эпидситуации заявили в Атырау
Говорить об ущемлении русского языка в Казахстане несправедливо – Даурен Абаев
Снижения заболеваемости на сегодня не предвидится - главный врач Акмолинской области
Прививайся и выигрывай: в Сарани разыгрывают ценные подарки среди вакцинированных
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив