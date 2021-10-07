Казахстанских артистов наградили в Кыргызстане

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета им. А.Малдыбаева в Бишкеке в рамках Дней культуры Казахстана в Кыргызской Республике состоялось награждение ряда деятелей культуры и искусства двух государств. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минкультуры РК.

Министр культуры и спорта Республики Казахстан Актоты Раимкулова вручила почетные грамоты кыргызстанским мастерам искусства, внесшим вклад в укрепление дружественных отношений и культурного сотрудничества между двумя братскими странами. Это Закирбек Дуйшенбекулы, Ирина Суюркулова, Рысбек Жумакунов, Бахыт Тлегенов, Уланмырза Карыпбаев, Назира Мамбетова, Урмат Узенов.

Также Актоты Раимкулова наградила благодарственными письмами ряд кыргызских деятелей искусства за вклад в развитие культурного партнерства между Казахстаном и Кыргызской Республикой: Нургуль Молдошева, Кыргызбай Осмонов, Керим Турапов, Айгуль Мамбетказиева, Муратбек Бегалиев, Мамашарип Чотонов, Абдылдажан Акматалиев, Айнура Асанбаева, Бахтияр Алиев, Эрлан Догдурбеков, Мукталы Бектеналиев, Нурзат Ыбыкеев, Жанышбек Жамурзаев, Егемберды Чалабаев, Джейлан Алпаслан, Аида Манкеева, Венера Омурбековна, Ринат Бакеев.

В свою очередь министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики Кайрат Иманалиев вручил международную премию имени Чингиза Айтматова Герою Труда Казахстана Асанали Ашимову, кавалеру ордена «Парасат» и «Отан», Герою Труда Казахстана Алибеку Днишеву и Народной артистке Казахстана, Герою Труда Казахстана Розе Рымбаевой.

Народная артистка Казахстана Нуржамал Усенбаева удостоена Международной премии имени Абдиляса Малдыбаева, а председателю Комитета культуры МКС РК Акану Абдуалиеву, депутату Мажилиса Парламента Жанарбеку Ашимжану, заслуженному деятелю Казахстана, художнику Алпысбаю Казгулову, заслуженному деятелю Казахстана, солисту «Казахконцерта» и члену группы «МузАРТ» Мейрамбеку Беспаеву вручены нагрудные знаки «Үздік мәдениет қызметкері» Кыргызской Республики.

Также почетную грамоту вручили заслуженному артисту Казахстана, композитору Секену Турысбекову, директору театра «Жастар» г. Нур-Султан Адилю Ахметову и композитору Нуркену Аширову.

Также Алибеку Днишеву и Майре Мухамедовне присвоено звание почетных профессоров Кыргызской национальной консерватории имени Кали Молдобасанова, Макпал Жунусовой и Алтынбеку Коразбаеву присвоено звание почетных профессоров Кыргызского государственного университета искусств имени Бибисары Бейшеналиевой.

Торжественное мероприятие продолжилось концертом мастеров искусств, которые вносят вклад в укрепление культурного сотрудничества Казахстана и Кыргызстана.