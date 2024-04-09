Казахстанские таэквондисты завоевали четыре медали в Испании

Мужская команда Казахстана по таэквондо заняла третье место в общем зачете турнира в Испании, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Спортсмены завоевали четыре медали.

Золотыми наградами отметились Азрет Дуйсенбек (до 54 кг), Нурлан Мырзабаев (до 87 кг).

Абдурахмон Марипов (до 74 кг) показал второй результат, а Жавовирхон Исламов (до 58 кг) завершил турнир с «бронзой».

Напомним, в феврале в Павлодаре прошел чемпионат страны по таэквондо ИТФ среди юниоров и молодежи. Его участниками стали около 500 спортсменов со всего Казахстана — парни и девушки от 14 до 17 лет. Победители соревнований вошли в состав национальной сборной.

Именитый специалист из Южной Кореи Ким Квансу в обстоятельном интервью корреспонденту агентства Kazinform рассказал о своем видении нынешнего положения дел в отечественном таэквондо и поделился планами казахстанских мастеров даянга в преддверии главных стартов планеты.

В феврале на турнире класса G2 «Fujaira Open»в ОАЭ сборная Казахстана по таеквондо выиграла 3 серебряные и 4 бронзовые медали. Итоги престижного турнира прокомментировал генеральный секретарь Казахстанской федерации таеквондо Олжас Бесбаев.