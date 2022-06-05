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    17:56, 05 Июнь 2022 | GMT +6

    Казахстанские звезды активно участвуют в референдуме

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Большую активность в день референдума в Алматы проявили общественники и деятели культуры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Среди них известная скрипачка Жамиля Серкебаева. Она проголосовала на избирательном участке № 254, расположенном в здании Национальной библиотеки.

    Солист группы «Нур-Мукасан» Мукасан Шахзадаев также пришел в этот день отдать свой голос.

    «Пусть наша страна всегда процветает», - подписала фото с референдума в Instagram актриса и телеведущая Майя Веронская.

    На своей странице в Instagram опубликовал в сторис фото с референдума известный казахстанский режиссер Акан Сатаев.

    Певец Беркут (Айбек Жансеитов) проголосовал на своем избирательном участке. «Пусть в нашей стране всегда все будет хорошо!» - сказал он.

    Известная активистка и блогер Анна Торосян проголосовала на избирательном участке №261 в школе-гимназии №51. В своем Instagram Анна отметила, что на избирательном участке голосует много молодежи.

    Среди голосующих и артист Государственного Республиканского Академического Корейского Театра, член Асамблеи Народа Казахстана и артист Казахстанской эстрады артист Роман Ким.

    «Считаю своим долгом участвовать в судьбе своего государства. И я верю в лучшее будущее нашей страны», - сказал Роман Ким.

    Также в референдуме приняли участие известный казахстанский певец Сакен Майгазиев, казахстанская шахматистка Жансая Абдумалик и многие другие.


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    Общество Референдум
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