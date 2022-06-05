Казахстанские звезды активно участвуют в референдуме

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Большую активность в день референдума в Алматы проявили общественники и деятели культуры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Среди них известная скрипачка Жамиля Серкебаева. Она проголосовала на избирательном участке № 254, расположенном в здании Национальной библиотеки.

Солист группы «Нур-Мукасан» Мукасан Шахзадаев также пришел в этот день отдать свой голос.

«Пусть наша страна всегда процветает», - подписала фото с референдума в Instagram актриса и телеведущая Майя Веронская.

На своей странице в Instagram опубликовал в сторис фото с референдума известный казахстанский режиссер Акан Сатаев.

Певец Беркут (Айбек Жансеитов) проголосовал на своем избирательном участке. «Пусть в нашей стране всегда все будет хорошо!» - сказал он.

Известная активистка и блогер Анна Торосян проголосовала на избирательном участке №261 в школе-гимназии №51. В своем Instagram Анна отметила, что на избирательном участке голосует много молодежи.

Среди голосующих и артист Государственного Республиканского Академического Корейского Театра, член Асамблеи Народа Казахстана и артист Казахстанской эстрады артист Роман Ким.

«Считаю своим долгом участвовать в судьбе своего государства. И я верю в лучшее будущее нашей страны», - сказал Роман Ким.

Также в референдуме приняли участие известный казахстанский певец Сакен Майгазиев, казахстанская шахматистка Жансая Абдумалик и многие другие.