Казахстанские журналисты выбрали сильнейшего по футзалу

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Журналисты из разных регионов нашей страны боролись за приз акима области по футзалу, проведенного к 200-летию Кызылординской области. В данном турнире попытали счастья 12 команд, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На открытии соревнования участвовали секретарь областного маслихата Наурызбай Байкадамов, заместитель главы региона Руслан Рустемов и руководитель управления внутренней политики региона Талгат Маханов. Присутствующие пожелали удачи командам.

На состязаниях, организованных впервые, участвовали команды из таких городов, как Астана, Алматы, Шымкент, Западно-Казахстанской, Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской областей. Среди них есть коллективы, которые до этого были признаны победителями на соревнованиях, проходивших в различных регионах страны. Поэтому каждая игра была наполнена напряжением.

Первый тур турнира завершился игрой между командами «Тараз пресс» и «Qyzylorda tv». Команды показали наивысший уровень мастерства. Встреча была завершена со счетом 3:3.





Игры полуфинала прошли очень интересно. Каждая команда доказывала свое профессиональное мастерство. Состязавшиеся в одной группе во время турнира жамбылский «Тараз пресс» и «Ернияз медиа» из Шымкента вновь встретились на последнем поединке. Основная часть игры завершилась вничью со счетом 1:1, а победитель турнира был определен по результатам пенальти. Журналисты из Шымкента таким образом завоевали «золото». Третье место получили ребята из астанинского телеканала «Хабар», которые ранее одержали победу над «Жамбыл медиа».

Главный приз составил 600 тысяч тенге, обладателям второго и третьего места были присуждены 400 и 200 тысяч тенге.





Автор: Адилжан Умбет