Казахстанские журналисты-теннисисты завоевали три медали на ЧМ в Хорватии

В Хорватии на острове Вели-Лошинь прошло первенство планеты по теннису среди работников СМИ. Участие приняли два казахстанца. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

В турнире приняли участие более 70 игроков из 11 стран. Медали были разыграны в различных возрастных категориях. Казахстанцы возвращаются с тремя наградами: одной золотой и двумя серебряными.

В возрастной категории личного разряда +55 (фьючерс) медаль высшей пробы завоевал Талгат Калиакпаров («Хабар»). Также вместе с журналистом Zakon.kz Куандыком Шынасиловым они стали вице-чемпионами в парном разряде возрастной категории +105 (на двоих). Еще одну медаль Талгат Калиакпаров выиграл в миксте: вместе с Ольгой Кметовой (Словакия) они взяли «серебро».