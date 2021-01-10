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Казахстанские женщины хорошо показывают себя с политической стороны – эксперт

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
10 Января 2021, 17:04
Казахстанские женщины хорошо показывают себя с политической стороны – эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На экспертной встрече Sailau Talks-2021 высказывались мнения по поводу введения 30% квоты для женщин в партийных списках на выборы и участия женщин в политических процессах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На государственной службе 56% работающих – женщины. В том числе, 41% выполняют руководящую работу. То есть, у женщин есть возможность показать себя с хорошей стороны в политическом отношении, в законодательном органе», – сказала руководитель Центра «Рухани жангыру» при Казахстанском институте общественного развития Жанар Буканова.

По словам руководителя отдела Казахстанского института стратегических исследований Алуа Жолдыбалиной, в международной практике есть два механизма выделения квот.

«Какие-то государства устанавливают квоту, другие государства устанавливают партийную квоту. Мы пошли по второму пути, ввели партийную квоту. В настоящее время партийную квоту использует Германия. Избирательную квоту во многих случаях используют скандинавские страны. Они требуют, чтобы в списке прошедших в парламент было 30% женщин, то есть, они опережают нас. Мы только через год сможем узнать результаты введения квоты. Надежд много, но результат мы увидим лишь через год. Тогда мы сможем определить, сколько женщин участвовали и в каких законотворческих процессах», – отметила А.Жолдыбалина.


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