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Казахстанские заключенные вошли в топ-5 сильнейших команд ЧМ по шахматам
14 Октября 2022, 14:35

Казахстанские заключенные вошли в топ-5 сильнейших команд ЧМ по шахматам

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - При содействии Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК и Казахстанской Федерации шахмат осужденные Казахстана приняли участие в Чемпионате мира по шахматам Championship for Prisoners 2022. Турнир проходил в онлайн-формате посредством сайта Lichess.org, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации шахмат.

Вчера участники из Казахстана в командном зачете заняли 4 и 5 места, пропустив вперед команды шахматистов из Монголии (I место) и Индии (II и III место – две команды). После Казахстана следуют команды Филиппин, Австралии, восьмерку замыкает команда Кыргызстана.

«Прежде чем отобрать две сильнейшие команды от исправительных учреждений 5 октября был проведен предварительный этап - онлайн отбор среди 56 участников, выявлены восемь лучших шахматистов, которые и вошли в состав команд для участия в чемпионате, который проводится под эгидой Международной Федерации шахмат FIDE. Нам как федерации очень важна и социальная составляющая, которая дает возможность участия в таких масштабных мероприятиях всем людям, независимо от жизненных обстоятельств. Для нас это большая социальная ответственность - быть своего рода проводником для дальнейшей адаптации заключенных в общество. Все участники были очень благодарны возможности приобщиться к такому событию с мировой значимостью», - отмечает Ануар Исмагамбетов, исполнительный директор Казахстанской федерации шахмат.

«Сами осужденные проявляют огромный интерес к данному виду спорта. Шахматный турнир в онлайн-режиме Комитетом УИС проводится не впервые. В начале текущего года осужденные учреждений УИС Республики Казахстан приняли участие в международном турнире под эгидой Совета пенитенциарных служб государств-участников СНГ», - отмечает заместитель председателя Комитета УИС МВД РК, генерал-майор юстиции Мейрам Аюбаев.


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