Казахстанские ювелиры произвели изделий на 96 миллионов тенге за месяц

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В январе текущего года в стране произвели ювелирных и аналогичных изделий на 95,9 млн тг — на 47,6% больше в деньгах, чем годом ранее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Energyprom.kz.

В региональном разрезе более половины всего производства — 54% — пришлось на Алматы: 51,8 млн тг, годовой рост — в 2,5 раза. В ТОП-3 также оказались Карагандинская область (22,2 млн тг, плюс 18% за год) и столица (11,1 млн тг, плюс 21,7%). На тройку лидирующих регионов пришлось 88,8% всего производства.

Для справки: в целом за январь–декабрь 2021 года ювелирных изделий произвели на сумму 1,3 млрд тг, плюс сразу 61,8% за год.

Производство авторских ювелирных художественных изделий сократилось на 20,7% за год, до 4,1 млн тг за январь текущего года. В свою очередь, производство ювелирных изделий из благородных металлов сократилось на 9,5%, до 44,2 млн тг. Производство прочих изделий из благородных металлов, а также природных или искусственных, драгоценных или полудрагоценных камней, напротив, выросло сразу в 4,3 раза за год, до 47,6 млн тг за первый месяц текущего года.

Тем временем ювелиры Алматы столкнулись со сложностями при подтверждении ущерба, нанесённого им в результате январских событий, сообщает Хабар24. В стране остро не хватает геммологов, которые могли бы дать свою экспертную оценку. По предварительным оценкам отраслевой лиги, речь может идти о миллиардных суммах. Часть украденных мародёрами изделий была инкрустирована драгоценными камнями.

По итогам января текущего года ювелирные изделия подорожали на 0,2% за месяц и на 5,2% за год. В том числе цены на наручные часы цены выросли в годовой динамике на 8,2%, на обручальные кольца — на 4,7%.

Сильнее всего годовой рост цен на ювелирные изделия ощутили жители Актюбинской (на 19,5%), Алматинской (на 12,7%) и Акмолинской (на 12%) областей. Наименьший рост цен зафиксирован в Атырауской области — всего на 0,4% за год.