21 Июня 2022 19:00

Казахстанские юные теннисисты взлетели в мировом рейтинге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня был обновлен юниорский мировой рейтинг ITF в возрастной категории 18 лет и младше, а также рейтинг ассоциации Tennis Europe среди игроков до 14 лет. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

По сравнению с прошлой неделей значительного прогресса добились наши теннисисты в рейтинге ITF. У юношей Максим Батютенко поднялся на три пункта и занимает 78-е место. Ислам Орынбасар на 199-м (-1), Даниил Фелькер – 236-й (-4), Даниал Рахматуллаев – 239-й (-5), Амир Омарханов поднялся на шесть позиции и сейчас он 418-й.

Среди девушек Аружан Сагандыкова взлетела на 12 пунктов, и теперь она расположилась на 70-м месте, Сандугаш Кенжибаева – 108-я (+11), Дана Байдаулет – 161-я (-1), Жанель Рустемова – 162-я (+3), Еркежан Арыстанбекова – 212-я (-3), Айя Нупбая – 301-я (+14), Асылжан Арыстанбекова – 376-я (+41), Инкар Дюсебай – 421-я (+13) ракетка мира.

В рейтинге теннисной ассоциации Tennis Europe среди игроков до 14 лет Зангар Нурланулы продолжает занимать высокое четвертое место. В чемпионской гонке Зангар идет на пятой позиции. В ТОП -100 вошли Дамир Жалгасбай – 44-е место (-1) и Даниэль Тазабеков – 59-е место (-4).

В ТОП-300 вошли Родион Лукашов – 191-й (+17), Михаил Мищенко – 234-й (+14), Дамир Дюсенгазин (-9), Арсений Требухин – 293-й (+26).

У девочек Софья Исакова идет на 108-м месте, а вот представительница Актобе Ева Корышева на 151-е место (+72), Ариана Гогулина - 321-я (-8), Яна Ким - 366-я (+35) и Сатима Тореген - на 381-м месте.

Среди игроков до 16 лет в рейтинге Tennis Europe Шакен Мансур идет на 118-м месте (+12), Демид Горбачев – 152-й (+23), Артем Сидоров – 189-й (+2).