Новости
Казахстанские юниоры завоевали две медали на этапе конькобежного Кубка мира
23 Января 2022 17:30
Поделиться:
ИНСБРУК. КАЗИНФОРМ - Инсбрук (Австрия) принимает в эти дни юниорский этап Кубка мира по конькобежному спорту. Казахстанская команда отметилась двумя наградами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
Новости по темеКазахстанский фигурист стал пятым на международном турнире в Германии Анна Данилина вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии Эстафета огня зимней Олимпиады в Пекине пройдет со 2 по 4 февраля
В мужском командном спринте Казахстан завершил выступление на третьем месте, тем самым взяв «бронзу» турнира.
Первое место осталось за Нидерландами. Вторыми финишировали российские конькобежцы.
Алина Дауранова стала второй на дистанции 1000 метров. Пиен Смит (Нидерланды) завоевала «золото», а замкнула тройку лучших Юкино Ешидо из Японии.
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Андрей Голубев покинул турнир Australian Open-2022
- Казахстанский фигурист стал пятым на международном турнире в Германии
- Анна Данилина вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии
- Эстафета огня зимней Олимпиады в Пекине пройдет со 2 по 4 февраля
- Казахстанский теннисист стал абсолютным чемпионом турнира в Вильнюсе
- Казахстанки завоевали «золото» и «бронзу» открытого чемпионата Турции по спортивной ходьбе
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн