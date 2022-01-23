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Казахстанские юниоры завоевали две медали на этапе конькобежного Кубка мира

23 Января 2022 17:30
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Казахстанские юниоры завоевали две медали на этапе конькобежного Кубка мира

ИНСБРУК. КАЗИНФОРМ - Инсбрук (Австрия) принимает в эти дни юниорский этап Кубка мира по конькобежному спорту. Казахстанская команда отметилась двумя наградами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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В мужском командном спринте Казахстан завершил выступление на третьем месте, тем самым взяв «бронзу» турнира.

Первое место осталось за Нидерландами. Вторыми финишировали российские конькобежцы.

Алина Дауранова стала второй на дистанции 1000 метров. Пиен Смит (Нидерланды) завоевала «золото», а замкнула тройку лучших Юкино Ешидо из Японии.


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#Спорт   #Австрия  
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