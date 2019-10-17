Казахстанские юниоры завоевали четыре «золота» на Чемпионате Азии по боксу в ОАЭ
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Юниорская команда Казахстана по боксу завоевала восемь медалей на чемпионате Азии по боксу в ОАЭ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
Среди них -четыре золотые. На первую ступень пьедестала поднялись Руслан Күзеубаев (до 52 килограммов), победивший в финале Абубакира Мурадова (Таджикистан).
В категории до 57 килограммов Ерасыл Ермек оказался сильнее Билолбека Ихволова (Узбекистан) - второе «золото».
В весе до 60 килограммов на первую ступень пьедестала поднялся Абзал Серик. В финале он победил Бекзода Бекмурадова (Узбекистан).
И, наконец, четвертую золотую награду команде принес Султан Бабаханов. В категории до 66 килограммов в финальном поединке он победил Джейдипа Равата из Индии.
Серебряными призёрами чемпионата стали Нурсултан Алтынбек (до 54 килограммов) и Абдулла Патиев (до 50 килограммов). «Бронзой» отметились Роман Дияр (свыше 80 килограммов) и Мади Амиров (до 80 килограммов).
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