Казахстанские юниоры завоевали четыре «золота» на Чемпионате Азии по боксу в ОАЭ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Юниорская команда Казахстана по боксу завоевала восемь медалей на чемпионате Азии по боксу в ОАЭ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Среди них -четыре золотые. На первую ступень пьедестала поднялись Руслан Күзеубаев (до 52 килограммов), победивший в финале Абубакира Мурадова (Таджикистан).

В категории до 57 килограммов Ерасыл Ермек оказался сильнее Билолбека Ихволова (Узбекистан) - второе «золото».

В весе до 60 килограммов на первую ступень пьедестала поднялся Абзал Серик. В финале он победил Бекзода Бекмурадова (Узбекистан).

И, наконец, четвертую золотую награду команде принес Султан Бабаханов. В категории до 66 килограммов в финальном поединке он победил Джейдипа Равата из Индии.

Серебряными призёрами чемпионата стали Нурсултан Алтынбек (до 54 килограммов) и Абдулла Патиев (до 50 килограммов). «Бронзой» отметились Роман Дияр (свыше 80 килограммов) и Мади Амиров (до 80 килограммов).