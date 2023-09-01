Казахстанские юниоры завершили Кубок Азии по велоспорту на треке с 18 медалями

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Супханбури (Таиланд) завершились соревнования в рамках Кубка Азии по велоспорту на треке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.



В финальный день Кубка командой Казахстана было завоевано 7 медалей.

Таисия Титова выиграла групповую гонку по очкам, ее сокомандница Алина Алесенко заняла третье место. Вячеслав Сичкарев в групповой гонке по очкам завоевал «серебро».

Алина Алесенко заняла второе место в скретче. Вячеслав Сичкарев в этой же дисциплине также стал серебряным призером.

Данияр Шаяхметов поднялся на третью ступень подиума в индивидуальном спринте. Диана Косолапова замкнула тройку лидеров в спринте среди юниорок.

В общей сложности команда Казахстана завоевала 18 медалей.