25 Мая 2022 21:16

Казахстанские юниоры выступят на «Ролан Гаррос»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Воспитанники академии Team Kazakhstan сыграют на втором в 2022 году юниорском турнире из серии «Большого шлема» – Открытом чемпионате Франции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Казахстан в квалификации престижного турнира представят Аружан Сагандыкова из столицы и карагандинец Максим Батютенко.

Игры на юниорском «Ролан Гаррос» пройдут с 29 мая по 4 июня.