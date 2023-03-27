Казахстанские юниоры стартовали с победы в квалификации ЧМ до 14 лет

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Кучинге (Малайзия) началась групповая стадия отборочного турнира зоны Азия/Океания - World Junior Tennis Competition 14&under. По итогам жеребьевки юношеская сборная Казахстана попала в группу «D» с командами Австралии, Сингапура и Иордании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Сегодня, 27 марта, казахстанцы одолели соперников из Иордании со счетом 2:1. В первой игре Мансур Саинов разгромил оппонента – 6:0, 6:0, затем Ярослав Пшеничный в борьбе уступил своему визави – 6:2, 3:6, 2:6, а в решающей парной встрече Мансур с Михаилом Мищенко принесли победное очко нашей сборной. 28 марта подопечные Сергея Квака будут играть против Сингапура.

Честь Казахстана в отборе к чемпионут мира защищают:

Ярослав Пшеничный (Астана);

Мансур Саинов (Актобе);

Михаил Мищенко (Алматы).

Капитан команды Сергей Квак

В квалификации командного чемпионата мира до 14 лет выступают 16 команд, которые поделены на четыре группы. В плей-офф выйдут по две сборные из каждой группы. В этом году от Азии/Океании у юношей будут разыграны четыре путевки, т.е., командам достаточно выйти в полуфинал и получить право сыграть на чемпионате мира, который пройдет летом в Чехии.