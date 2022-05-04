4 Мая 2022 21:36
Казахстанские юниоры стартовали на ЧМ по тяжелой атлетике
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В греческом Ираклионе стартовал чемпионат мира по тяжелой атлетике среди юниоров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
В первый день чемпионата состязались спортсмены в весовой категории до 55 кг.
По итогам соревнований казахстанка Екатерина Алякина заняла 13 место. Она набрала 174 (78+96) очка.
Чемпионат мира среди юниоров продлится до 10 мая. Честь Казахстана отправились защищать восемь спортсменов.
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