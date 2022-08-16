Jibek Joly
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт
Казахстанские юниоры обновили личные рекорды в мировом рейтинге
16 Августа 2022 15:00

Казахстанские юниоры обновили личные рекорды в мировом рейтинге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Международная федерация тенниса (ITF) опубликовала обновленный мировой юниорский рейтинг в возрастной категории 18 лет и младше, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

По сравнению с прошлой неделей значительного прогресса добились казахстанские теннисисты. У юношей Максим Батютенко взлетел на 16 позиций – он теперь занимает 59-е место. Виталий Зацепин после успешного выступления на турнире в Душанбе поднялся на 90 пунктов и расположился на 498-й строчке.

Среди девушек Аружан Сагандыкова впервые в карьере попала в ТОП-60 и теперь занимает 51-е место. Сандугаш Кенжибаева поднялась на 24 ступеньки, расположившись на 65-й позиции, Жанель Рустемова теперь 128-я ракетка мира, а Еркежан Арыстанбекова занимает 179-ю строчку (+26 по сравнению с прошлой неделей).


Фото: ktf.kz

Новости по теме
Определились победители турнира по настольному теннису в Нур-Султане
Елена Рыбакина проиграла на старте US Open
Дмитрий Попко успешно стартовал на турнире в Мальорке
Читайте также
Определились победители турнира по настольному теннису в Нур-Султане
Елена Рыбакина проиграла на старте US Open
Жанибеку Алимханулы официально анонсировали первую защиту титула чемпиона мира
«Барыс» сообщил о подписании четырех хоккеистов
Назван состав сборной Казахстана по греко-римской борьбе на чемпионат мира
Дмитрий Попко успешно стартовал на турнире в Мальорке
Казахстанец потерпел поражение на старте турнира в Тулузе
Победителей Tartyl Fest наградили в Усть-Каменогорске
Новости партнеров
Популярное
1 БелАЗ раздавил автомобиль с пятью пассажирами в Карагандинской области
2 Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях Казахстана
3 Девятиклассник выдал полицейским электрошокер в Караганде
4 Сделавшего ложное сообщение о потере ориентира в камышах нашли в Атырау
5 20-летний парень погиб на стройке в Нур-Султане

Лента новостей

Тенденции
Санат Кушкумбаев
Каспий является объединяющим мостом для Казахстана и Азербайджана
Еркин Тукумов
Общество должно взять за основу принцип нулевой терпимости к любому проявлению насилия
Архив