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Казахстанские юниоры и кадеты выступили на чемпионате Азии по фехтованию

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
4 Марта 2022, 10:44
Казахстанские юниоры и кадеты выступили на чемпионате Азии по фехтованию

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Ташкенте (Узбекистан) завершился чемпионат Азии среди юниоров и кадетов по трем видам оружия. Казахстанские спортсмены смогли завоевать 13 медалей континентального первенства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В турнире приняли участие более 300 спортсменов из 20 стран. По итогам соревнований, казахстанские спортсмены принесли в актив команды три золотых, три серебряных и семь бронзовых медалей.

В личном зачете Богдан Лукин в соревнованиях на шпаге среди кадетов завоевал золотую медаль континентального первенства. В соревнованиях у юниоров в этой же дисциплине Александр Федотов завоевал «серебро».

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