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Казахстанские юниоры готовятся к квалификации на чемпионат мира до 14 лет

13 Марта 2023, 23:00
Казахстанские юниоры готовятся к квалификации на чемпионат мира до 14 лет Фото: Федерация тенниса Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 20 марта по 1 апреля 2023 года в Кучинге (Малайзия) пройдут матчи групповой стадии квалификации зоны Азия/Океания - World Junior Tennis Competition 14&under. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Честь Казахстана на отборочном этапе будут защищать:

Мальчики:
Мищенко Михаил (Алматы);
Пшеничный Ярослав (Астана);
Саинов Мансур (Актобе);
Капитан команды Сергей Квак.
Девочки:
Корышева Ева (Актобе);
Шухратова Сабина (Шымкент);
Жанатаева Еркежан (Алматы);
Капитан команды Рахим Мадина.
На квалификационном этапе сыграют 16 команд, которые будут поделены на четыре группы. В плей-офф выйдут по две команды из каждой группы и они разыграют путевки в финальный этап командного чемпионата мира. В этом году от Азии/Океании у мальчиков будут разыграны четыре путевки, у девочек - три.
В прошлом году казахстанские юниоры до 14 лет на финальном этапе чемпионата мира впервые в своей истории попали в четверку сильнейших, уступив в матче за бронзу сборной США.


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