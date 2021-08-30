Казахстанские юниорки завоевали 13 медалей на чемпионате Азии по боксу

ДУБАЙ. КАЗИНФОРМ - Казахстанские юниорки (2005-2006 годов рождения) выиграли 13 медалей на чемпионате Азии по боксу в Дубае (ОАЭ). Четыре спортсменки стали чемпионками, еще шесть закончили турнир с серебряными медалями, три — с бронзовыми, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Золото» Казахстану принесли Виктория Байдукова (54 кг), Ульжан Сарсенбек (57 кг), Аружан Жанабаева (66 кг) и Умит Абилкайыр (81 кг), «серебро» выиграли Енглик Бостыбаева (50 кг), Томирис Мырзакул (52 кг), Асем Танатар (60 кг), Айгерим Кабдолда (63 кг), Акжан Туркистанова (75 кг) и Шугыла Рысбек, (+81 кг), а бронзовыми призерками стали Елянур Турганова (46 кг), Анита Адишева (48 кг) и Бакыт Сейдиш (70 кг).

В медальном зачете юниорская сборная Казахстана заняла второе место, уступив Индии (шесть золотых медалей, четыре серебряные и три бронзовые) и опередив Узбекистан (три золотые, три серебряные, пять бронзовых).

Ранее сообщалось, что казахстанские боксеры-юноши выиграли 12 медалей на юниорском чемпионате Азии по боксу в Дубае.



