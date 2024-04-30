Казахстанские юниоры впервые одержали победу на чемпионате мира по хоккею

Юношеская сборная Казахстана до 18 лет сыграла свой третий матч на чемпионате мира, который в эти дни проходит в Финляндии, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

Подопечные Георгия Верещагина в матче группы В провели встречу против сверстников из Чехии и одержали сенсационную победу со счетом 4:3 в овертайме.

Победную шайбу в овертайме забросил Мстислав Шипилин.

Игра прошла в следующем составе: Толеубай (Алпысбаев) — Большедворский-Шипилин, Саркенов Ас.-Корнеев-Алибек; Дурглишвили-Евплов, Киреев-Черкасов-Дронов; Манажанов-Бритиков, Божко-Перкин-Симонов; Сагымбаев, Оразбаев-Глухих-Кажибеков.

Данная победа стала для Казахстана первой в истории чемпионатов мира до 18 лет. До этого казахстанцы лишь раз участвовали на мировом первенстве, который состоялся в 2003-м году в российском Ярославле и проиграли все матчи.

Отметим, что после трех встреч казахстанцы располагаются на последней, пятой, строчке группы В с двумя очками.