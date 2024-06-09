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    20:20, 08 Июнь 2024 | GMT +6

    Казахстанские юниоры вышли в финал ЧА по теннису

    Казахстанские юниоры вышли в финал ЧА по теннису
    Фото: ФТК

    В столице Таджикистана прошла квалификация зоны центральной Азии - турнир ATF 12U Team Competition-Supported by KTF среди игроков до 12 лет. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    Честь Казахстана на командном первенстве защищали Темирлан Жантемиров, Ярослав Бобров, Лев Югай, капитан Руслан Арепринцев; Айым Канагатова, Адема Альсейпулова, Медина Алагузова, капитан Зарина Джумаджанова.

    Девочки сыграли четыре матча - с командами Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана и во всех матчах одержали победы.

    Казахстанские юниоры вышли в финал ЧА по теннису
    Фото: ФТК

    Мальчики также поочередно обыграли сборные Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана.

    Таким образом, обе сборные Казахстана вышли в финальную стадию командного чемпионата Азии среди игроков до 12 лет, который пройдёт осенью 2024 года в Шымкенте.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Азия Теннис
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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