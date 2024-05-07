Казахстанские юниоры отличились на международных турнирах по теннису

Казахстанские теннисисты отличились на международных турнирах, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

В Албании прошёл турнир третьей категории серии Tennis Europe среди игроков до 16 лет. Линара Булешева и Медина Отепберген выиграли соревнования в парном разряде. В финале казахстанки одолели итальянок Иецца/Маффи со счетом 6:2, 4:6, 10:2.

В одиночном разряде Линара дошла до финала, где уступила шестой сеянной турнира турчанке Сере Хасанбасоглу – 3:6, 3:6. Напомним, Линара из спортивной семьи, она дочь бывшего футболиста сборной Казахстана Алибека Булешева.

Фото: ФТК

В Черногории завершился турнир второй категории серии TE среди игороков до 14 лет. Ахмади Маханов стал чемпионом в парном разряде. Казахстанец в дуэте с россиянином Алексеем Ильиным обыграли сербов Живкоыича/Моисеева со счетом 6:4. 6:2.