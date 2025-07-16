Казахстанские юниоры начали играть в академиях футбола Португалии

- Сегодня наши ребята тренируются на разных уровнях подготовки, все имеют лицензии и внесены в систему ФИФА. Такую работу пока не смог организовать ни один другой клуб в Казахстане, — отметил Фазылбек Бейсенбай.

По его словам, участие казахстанских юниоров в профессиональной подготовке за рубежом началось с проекта сотрудничества с футбольными школами Португалии. Четверо игроков — 14-летние Алихан Тоймахан, Ултканат Фазылбек, Шакарим Сагатбек и Адихан Ануарбек — внесены в международную базу и проходят обучение в академиях Лиссабона. Официальные данные о них доступны в открытых источниках:

Ранее казахстанская команда впервые представила страну на крупнейшем детском турнире IberCup, который ежегодно собирает участников из более чем 100 стран.

Как подчеркнул Фазылбек Бейсенбай, команда стала первой из Казахстана, которая была официально приглашена Лиссабонской футбольной ассоциацией и получила право на экскурсию в музей. Кроме того, команду наградили памятной медалью.

- Мы начали не только отправлять детей в академии, но и открыли возможность для игроков старше 18 лет проходить просмотры в профессиональные клубы Португалии. Это шанс для казахстанцев играть и учиться за границей, расширяя свои перспективы, — добавил владелец футбольных клубов Казахстана и Португалии.

Сегодня в Казахстане в клубе, который курирует проект, тренируются команды всех возрастов от 7 до 17 лет, а также действует женская команда.

- Вообще-то, наша цель - подготовить из детей Казахстана футболистов мирового уровня и выиграть чемпионат мира по футболу в 2030 году, который пройдёт в Португалии, - сказал Фазылбек Бейсенбай.

О потенциале детско-юношеского футбола в Казахстане ранее рассказывал руководитель детской футбольной школы.





