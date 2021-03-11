Казахстанские ВВС получили модернизированные учебно-боевые самолеты L-39

БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ - В учебно-авиационный центр Сил воздушной обороны Казахстана в городе Балхаше прибыли учебно-боевые самолеты L-39. В рамках договора государственного оборонного заказа в конце прошлого года они были направлены на завод-изготовитель, где прошли капитальный ремонт и модернизацию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство обороны РК.

В ходе модернизации на самолеты были установлены новая цифровая авионика, системы катапультирования, средства связи и объективного контроля.

L-39 предназначен для первоначального обучения курсантов технике пилотирования в простых и сложных метеоусловиях, днем и ночью, обучения элементам боевого применения, а также тренировки летного состава учебных заведений и воинских частей.

Освоить воздушное судно курсантам помогают опытные пилоты-инструкторы.

«Полеты на самолете L-39 являются первым шагом в освоении авиации в целом. Для каждого курсанта самостоятельный вылет – знаменательный день. Это означает, что в перспективе он сможет получить допуск к следующим этапам на простой, сложный пилотаж, полеты по маршруту, в облаках, на малой высоте, на боевое применение по наземным и воздушным целям», – отметил заместитель командира учебно-авиационного центра подполковник Максат Буратаев.

Aero L-39 Albatros – реактивный учебно-боевой самолет, предназначенный для подготовки летного состава, некоторые модификации могут использоваться в качестве легких штурмовиков и истребителей. По состоянию на 2018 год он продолжает эксплуатироваться в более чем 30 странах мира и является одной из основных машин для подготовки курсантов летных училищ.

Реактивный двигатель позволяет развивать скорость до 760 км/ч на высоте 6500 м. Вооружение самолета включает бомбардировочное, неуправляемое ракетное оружие и управляемое ракетное учебное оружие, прицельное и фотоконтрольное оборудование. Это позволяет выполнять прицельное бомбометание с пикирования свободнопадающими боеприпасами калибром 50-100 кг, прицельную стрельбу неуправляемыми ракетами типа С-5, имитацию пуска управляемых ракет по воздушным целям с применением имитаторов.