Казахстанские вузы будут выпускать библиотекарей-педагогов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане появится новая специальность. Вузы будут выпускать библиотекарей-педагогов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Помимо повышения заработной платы библиотекарей, думаю, нужно дать новое содержание профессии. Библиотекарь не должен просто считать книги, находить нужную для читателя литературу. Он должен быть разносторонним. Например, должны помогать детям и молодежи. Также важно привлекать IT-специалистов в эту сферу», - сказала на пресс-конференции депутат Жулдыз Сулейменова.

По ее словам, отечественное библиотечное дело требует государственной поддержки.

«Учитывая, что в дальнейшем возникнет дефицит этих кадров, мы попросили увеличить гранты на 30%. Этот вопрос решен к новому учебному году. Как показали исследования, в ближайшие три года не будет хватать 6200 библиотекарей. Следующий вопрос – открытие специальности библиотекарь-педагог», - пояснила мажилисмен.

В то же время в стране наблюдается неосвоение грантов, выделенных на эту специальность.

«Функционируют 120 вузов, 14 их них - военные или специальные вузы. В этом году намерены реализовать предложение по открытию специальности «библиотекарь-педагог». В этом году выделили на специальность библиотекаря 100 грантов, а на магистратуру – 20, на докторантуру – 3», - добавила заместитель председателя Комитета науки и высшего образования Баным Нарбекова.