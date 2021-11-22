НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ -Казахстанские вузы автоматизируют и переоснащают библиотеки. Активная работа в этом направлении ведется для того, чтобы предоставить студентам комфортный сервис по поиску и получению книг, а также создать библиотекарям удобный инструмент для работы с библиотечным фондом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

Внедряемые автоматизированные системы уже позволили увеличить число читателей, улучшить качество и сократить время оказания услуг.

К примеру, с внедрением новых технологий количество читателей в Карагандинском техническом университете увеличилось до 17 тысяч. В этом году вуз направил на закуп литературы почти 10 миллионов тенге. И теперь библиотечный фонд КарТУ превышает 1 миллион экземпляров книг. На сегодня более 4 тысяч из них оцифрованы.

В Торайгыров Университете функционирует одна из крупнейших библиотек среди отечественных вузов. Книжный фонд превышает более 700 тысяч экземпляров книг. Для повышения интереса студентов к чтению в библиотеке открыли коворкинг-центр площадью 1560 м², конференц-зал и зоны отдыха для студентов.

В Северо-Казахстанском университете им. М. Козыбаева внедрена современная поисковая система стоимостью более 5 млн тенге. В цифровой формат переведено более 3 тысяч книг и учебников на казахском, русском и английском языках. Всего в электронном каталоге вуза 265 тысяч книг и статей. Материально-техническая база библиотеки СКУ им. М. Козыбаева соответствует всем современным мировым требованиям, в ней установлено свыше 130 компьютеров нового поколения. В распоряжении пользователей высокоскоростной Интернет, а также собственные и корпоративные ресурсы республиканской межвузовской электронной библиотеки.

В Аркалыкском педагогическом институте имени И. Алтынсарина также обеспечен доступ к электронной библиотеке. На автоматизацию, пополнение книжного фонда новыми изданиями было потрачено свыше 11 миллионов тенге. Теперь общий книжный фонд библиотеки АркПИ превышает 300 тыс. экземпляров.

«Министерство образования и науки поставило перед вузами задачу повысить интерес студентов к чтению, улучшить условия и обеспечить удобный поиск нужной информации. Поэтому сейчас вузы несут расходы для внедрения автоматизированных систем, затраты на техническую поддержку, обучение персонала, внесение изменений и доработку систем в соответствии с требованиями конкретной библиотеки. Также вузы пополняют библиотечный фонд новыми изданиями. Стало больше и медиаресурсов – электронных учебников, энциклопедий, пособий и другой литературы. Обеспечен доступ к полнотекстовым и мультимедийным ресурсам других электронных библиотек, в том числе и к международным базам Web of Science и Scopus. Эти меры принимаются для того, чтобы создать все условия для наших студентов», – отметил вице-министр образования и науки Куаныш Ергалиев.

В Восточно-Казахстанском университете имени С. Аманжолова за последние два года посещаемость электронной библиотеки выросла в два раза. Только в сентябре этого учебного года зарегистрировано более 2000 студентов. Отметим, что за последние три года сотрудники библиотеки Восточно-Казахстанского университета имени С. Аманжолова оцифровали 6 тысяч книг, включая редкие издания трехсотлетней давности. На сайте библиотеки университета можно найти множество ссылок на электронные библиотеки Казахстана и мира, познакомиться с зарубежными изданиями, переведенными на государственный язык в рамках проекта «Новое гуманитарное образование. 100 новых учебников на казахском языке».

В научной библиотеке Карагандинского индустриального университета состоялось открытие книжной выставки новой учебной литературы. В экспозиции была представлена вся литература, поступившая в библиотеку в 2021 году. Всего закуплено более 2,5 тыс. экземпляров книг. На закуп новой литературы вуз выделил 23 млн тенге.

Библиотечно-информационный центр Таразского регионального университета имени М.Х. Дулати работает в формате «Библиотека 24/7» и предоставляет услуги в режиме «одного окна».

Общий фонд библиотеки ТарГУ превышает более 1,2 млн экземпляров изданий. Библиотечные пространства вуза модернизированы в формат OPEN SPACE. Для продвижения чтения среди студентов работают «Сreative zone», «Сoworking zone», «Открытая библиотека».

В Южно-Казахстанском университете имени М. Ауэзова обеспечен круглосуточный доступ к электронному каталогу, библиографическим и полнотекстовым базам данных на казахском, русском и иностранных языках. Сайт библиотеки адаптирован для студентов с особыми образовательными потребностями, в том числе пользователей с ослабленным зрением.

Библиотеки ВКТУ им. Д. Серикбаева, МКТУ имени Х.А. Яссауи, Университета имени Шакарима, Актюбинского регионального университета имени К. Жубанова, Атырауского университета имени Х. Досмухамедова, Кызылординского университета имени Коркыт Ата и других казахстанских вузов, следуя мировым стандартам, трансформированы в современные информационно-познавательные, досуговые, развивающие центры.