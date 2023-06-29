Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Здравоохранение

Казахстанские врачи внедрили ноу-хау в лечении поражений позвоночника

Автор:  
Серик Сабеков
29 Июня 2023, 13:08
Казахстанские врачи внедрили ноу-хау в лечении поражений позвоночника

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Какие научно-исследовательские работы проводят казахстанские нейрохирурги, рассказал глава Национального центра нейрохирургии, академик НАН РК Серик Акшулаков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наряду с практическими внедрениями мы проводим научно-исследовательские работы, провели более 10 грантовых исследований. Одной из них является проведение разработки совместно с производителем космических летательных аппаратов «Галам». Это казахстанская ноу-хау, идея нашего Центра, разработка индивидуальных для каждого пациента 3Д имплантов, которая полностью повторяет физиологическую строение тела позвонка», - сказал Серик Акшулаков, выступая на пятом Конгрессе нейрохирургов Казахстана.

Академик пояснил, что экспериментальная часть этой работы была проведена в институте травматологии и биомеханики в Германии, объект препарата был взят из Америки.

«И после получения разрешительных документов с положительными результатами впервые в мире мы провели 4 операции нашим пациентам с гемангиомой и поражениями позвоночника. Получен патент на изобретение. Здесь вы видите отличие стандартных имплантов и наших индивидуально разработанных имплантов. Преимуществами данной методики являются: 100% конгруэнтность с замыкательными пластинками прилежащих позвонков; Снижение пиковых напряжений в зоне контакта; Поддержка стабильности и биомеханики позвоночника. Конечно, достижение всех результатов стало возможным благодаря интеграции практики, науки и образования. На сегодняшний день в нашем Центре подготовлено 64 нейрохирурга, которые сейчас успешно практикуют деятельность во всех регионах нашей страны, обучаются еще 37 резидентов. Функционирует кафедра Нейрохирургии и неврологии, проводятся курсы повышения квалификации», - добавил Серик Акшулаков.

photo

Здравоохранение   Медицина  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Дожди и усиление ветра ожидаются в Казахстане
Дожди и усиление ветра ожидаются в Казахстане
Александр Бублик снялся с матча Уимблдона-2023
Александр Бублик снялся с матча Уимблдона-2023
Прожить месяц на минимальную зарплату - столичный блогер проводит эксперимент
Прожить месяц на минимальную зарплату - столичный блогер проводит эксперимент
Елена Рыбакина сыграет с Кэти Бултер за выход в 1/8 финала Уимблдона-2023
Елена Рыбакина сыграет с Кэти Бултер за выход в 1/8 финала Уимблдона-2023
Сколько заработал первая ракетка Казахстана за исторический результат на Уимблдоне
Сколько заработал первая ракетка Казахстана за исторический результат на Уимблдоне
Перфоманс шоу военных оркестров мира прошло на площадях Астаны
Перфоманс шоу военных оркестров мира прошло на площадях Астаны
Перекрытие главных улиц Алматы и новые технологии: как сейчас строят дороги
Перекрытие главных улиц Алматы и новые технологии: как сейчас строят дороги
Женщина и двое детей едва не задохнулись в заглохшем лифте в Шымкенте
Женщина и двое детей едва не задохнулись в заглохшем лифте в Шымкенте
Из-за дефицита битума срываются сроки ремонта дорог в СКО
Из-за дефицита битума срываются сроки ремонта дорог в СКО